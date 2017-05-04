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Происшествия
Пьяный мужчина забил насмерть гостью в своей квартире под Петербургом

Пьяный мужчина забил насмерть гостью в своей квартире под Петербургом

9:07  4 Мая 2017
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Пьяный мужчина забил насмерть гостью в своей квартире под Петербургом

Санкт-Петербург, 4 мая. Житель Ленинградской области насмерть забил приятельницу. Об этом сообщает ОМВД России по Курортному району Ленобласти. 

Как стало известно ФАН, в минувший вторник примерно в 23.00 в Сестрорецке в своей квартире безработный мужчина 1979 года рождения во время ссоры, которая вспыхнула после распития спиртных напитков, руками и ногами избил свою гостью 1977 года рождения. 

Женщина скончалась на месте от полученных травм.

В настоящее время мужчина задержан. Выясняются все обстоятельства произошедшего. 

#ленобласть #убийство #полиция #сестрорецк
Алексей Громов
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