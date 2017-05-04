Пьяный мужчина забил насмерть гостью в своей квартире под Петербургом
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Санкт-Петербург, 4 мая. Житель Ленинградской области насмерть забил приятельницу. Об этом сообщает ОМВД России по Курортному району Ленобласти.
Как стало известно ФАН, в минувший вторник примерно в 23.00 в Сестрорецке в своей квартире безработный мужчина 1979 года рождения во время ссоры, которая вспыхнула после распития спиртных напитков, руками и ногами избил свою гостью 1977 года рождения.
Женщина скончалась на месте от полученных травм.
В настоящее время мужчина задержан. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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