Администрация Трампа намеревается уничтожить руководство КНДР — СМИ

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Пхеньян, 4 мая. В настоящее время руководство США готовится к смене власти в Северной Корее, для чего, в рамках разработанной в Вашингтоне военной стратегии предполагается устранение высшего руководство КНДР. С таким заявлением выступила северокорейская правительственная газета «Минчжу Чосон».

«В рамках разработанной Соединенными Штатами военной стратегии, направленной против народной республики руководство США считает своей главной целью устранение руководства КНДР», — утверждает газета в КНДР, предупреждая заокеанских противников о неизбежности «беспощадные удары со стороны революционной армии КНДР в случае малейшей попытки США оскорбить достоинство высшего руководства страны».

Как утверждают авторы «Минчжу Чосон», власти США «имеют слабое представление о своем противнике» и недооценивают готовность «народа и армии КНДР ценой своих жизней защитить штаб революции».

Напомним, как сообщало агентство Ura.ru, ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон будет проводить кампанию давления на Пхеньян, причем сейчас это давление оказывается лишь вполсилы.