Обгоревший труп лысого мужчины обнаружили рядом с психбольницей в Петербурге

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Санкт-Петербург, 4 мая. В Красносельском районе Санкт-Петербурга обнаружили частично обгоревший труп мужчины. Внешних признаков насильственной смерти специалисты не нашли, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Мертвого мужчину обнаружили в поле за психоневрологическим интернатом на Красногородской улице. На вид погибшему 40 лет, волосы на голове отсутствуют. Рядом с трупом лежали куртка черного цвета, ботинки и жилетка. На спине у неизвестного мужчины нашли следы маслянистого вещества. Причина и обстоятельства его смерти будут установлены после вскрытия.