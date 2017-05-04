СМИ Северной Кореи сообщили о поддержке Кастро борьбы КНДР с США

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Пхеньян, 04 мая. Главный рупор северокорейской пропаганды – издание «Нодон синмун» на своих страницах сообщило о том, что Рауль Кастро выразил поддержку трудовому народу КНДР.

Как сообщает ТАСС, якобы речь об этом шла в Гаване на встрече кубинского лидера с главой профсоюзов Северной Кореи Чжу Ен Гилем, куда делегация КНДР прибыла для участия всовещании тред-юнионов.

«Кастро выразил полную поддержку борьбе Трудовой партии и народа КНДР, отметив, что Куба будет всегда выступать вместе с ними в составе единого антиамериканского фронта», — к такому выводу пришли северокорейские журналисты.