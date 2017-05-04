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Политика
Apple вложит 1 млрд долларов в создание новых рабочих мест в США

Apple вложит 1 млрд долларов в создание новых рабочих мест в США

9:02  4 Мая 2017
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Apple вложит 1 млрд долларов в создание новых рабочих мест в США

Вашингтон, 4 мая. Apple собирается привлечь в сферу IT-технологий дополнительные силы. Для этого корпорация формирует фонд, в который на начальном этапе намерена вложить 1 млрд долларов. Деньги пойдут на создание новых рабочих мест. Об этом стало известно из интервью главы компании Тима Кука, которое он дал телеканалу CNN. 

«Мы спрашиваем себя, как мы можем сделать так, чтобы больше людей в США были заняты в сфере технологического производства. И я рад сообщить вам, что мы создаем фонд по развитию технологического производства. Первоначально мы вкладываем в него 1 млрд долларов», — пояснил он.

Apple вложит 1 млрд долларов в создание новых рабочих мест в США

Кук добавил, что меры, предпринимаемые корпорацией, положительно скажутся и на других сферах, что в целом отразится на всей экономике США. 

#кук
Алексей Громов
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