Для борьбы с ИГ армия Ирака открыла новый фронт на северо-западе Мосула

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Мосул, 4 мая. Армия Ирака открыла новый фронт для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в РФ) на северо-западе Мосула.

Как сообщает Reuters, по данным источника в ВС Ирака, для проведения операции по освобождению Мосула от боевиков ИГ иракские войска открыли новый фронт.

Напомним, накануне сообщалось, что ВС Ирака нашли фабрику ИГ по производству боеприпасов, которая одновременно выполняла роль склада. Среди боеприпасов были минометные снаряды, ракеты и пусковые установки.

* Организация запрещена на территории РФ.