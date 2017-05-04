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Весь мир
Для борьбы с ИГ армия Ирака открыла новый фронт на северо-западе Мосула

Для борьбы с ИГ армия Ирака открыла новый фронт на северо-западе Мосула

8:53  4 Мая 2017
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Для борьбы с ИГ армия Ирака открыла новый фронт на северо-западе Мосула

Мосул, 4 мая. Армия Ирака открыла новый фронт для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в РФ) на северо-западе Мосула.

Как сообщает Reuters, по данным источника в ВС Ирака, для проведения операции по освобождению Мосула от боевиков ИГ иракские войска открыли новый фронт.

Для борьбы с ИГ армия Ирака открыла новый фронт на северо-западе Мосула

Напомним, накануне сообщалось, что ВС Ирака нашли фабрику ИГ по производству боеприпасов, которая одновременно выполняла роль склада. Среди боеприпасов были минометные снаряды, ракеты и пусковые установки.

* Организация запрещена на территории РФ.

#иг #мосул #ирак
Олеся Волкова
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