Снова в сети: мессенджер WhatsApp заработал после сбоя

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Работа сервиса для обмена мгновенными сообщениями WhatsApp была восстановлена после сбоя. Как объяснили представители мессенджера, это было временное отключение.

«Мы исправили проблему и приносим извинения за неудобства», — цитирует информационное агентство Рейтер представителей компании.

При этом причины произошедшего сбоя объяснены не были.

Известно, что неполадки в работе мессенджера продолжались около двух часов. Сбои были зафиксированы в ряде стран ЕС, а также в США, России, Мексике, Бразилии, Индии и ЮАР.

В нашей стране приложение перестало работать около 23 часов 3 мая.

При этом сбой в работе мессенджера происходит уже не первый раз. До этого он выходил из строя в сентябре и октябре, а также летом 2016 года. Фиксировались неполадки и в декабре 2015 года.

Пользователи не могли не отреагировать на поломку мессенджера. Кто-то стал искать плюсы и минусы во временном отключении, а кто-то оттачивал юмор, обмениваясь комментариями с другими пользователями в социальных сетях.

«Плюс сбоя был в том, что мне понаписали люди, которые месяцами не писали…или минус», — написал, например Руслан Мусаев.

«Это плюс, значит телефон не удален и зачем то вы им нужны все-таки. Для проверки связи», — отреагировала на его сообщение Ангелина Захарчук.

А вот пользовательница под ником Николь посетовала в ответ на это, что ей «и так никто не пишет».

«Если бы не починили, утром бы работа встала. А это не допустимо», — порадовался вновь запустившемуся мессенджеру пользователь по имени Дмитрий.

Ранее ряд СМИ, со ссылкой на экспертов в области безопасности, сообщили о том, что в работе популярных мессенджеров WhatsApp и Telegram была обнаружена уязвимость.

В частности, в компании Check Point Software Technologies смогли выдать специально оформленные html-страницы за картинку (WhatsApp) и видеофайл (Telegram).

Выяснилось, что для успешного взлома мессенджера WhatsApp достаточно просто переслать с помощью приложения такой файл. Ничего не подозревающая жертва взлома просто кликнет по нему в WhatsApp или откроет видео в Telegram и мгновенно лишится всей информации, которая хранится на серверах мессенджера.

Правда, при этом эксперты отметили, что лишится переписки, фотографии и видео, есть шансы у тех, кто пользуется WhatsApp и Telegram в браузере (по адресам web.whatsapp.com и web.telegram.org).

До данных пользователей, которые использую мессенджеры на мобильных устройствах хакерам не добраться.

Напомним, что WhatsApp — это бесплатный сервис, позволяющий обмениваться мгновенными текстовыми сообщениями. Он также поддерживает и голосовую связь.

По данным компании, ежемесячная аудитория сервиса превышает 1 миллиард человек.

В феврале 2014 года WhatsApp купила американская компания Facebook примерно за 20 миллиардов долларов.



Ранее российская телекоммуникационная компания «ВымпелКом» поделилась данными о том, какие мессенджеры являются самыми популярными в нашей стране. При этом специалисты «ВымпелКома» использовали показатели, характерные для большей части сотовых операторов в России.

Выяснилось, что именно мессенджером WhatsApp пользуются более 68% россиян. Этот сервис для обмена мгновенными сообщениями стал самым популярным в нашей стране.

На втором месте оказался мессенджер Viber. Ему предпочтение отдают примерно 45% российских пользователей. На третьем месте — Skype, услугами которого пользуются 17,9% россиян.

Четвертое место занял Тelegram Павла Дурова, которым активно пользуются 7,5% жителей России.

Напомним, что ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) приняла решение заблокировать на территории России чат Vchat, а также мессенджеры BlackBerry Messenger, Imo и Line. Об этом рассказал журналистам официальный представитель ведомства Вадим Ампелонский.

«Мы совместно с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, планомерно наполняем реестр организаторов распространения информации», — сообщил он.

Также в нашей стране под запрет попало приложение-рация Zello.