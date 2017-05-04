Кабмин предложил Госдуме усовершенствовать госинформационную систему ТЭК

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Москва, 4 мая. Правительство РФ решило усовершенствовать государственную информационную систему топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение в Госдуму.

Как следует из распоряжения на официальном сайте кабмина, в документе уточняются цели и задачи госинформационной системы ТЭК, расширяется структура и перечень поставщиков информации. Кроме того, законопроект определяет также порядок подготовки аналитической информации.

В правительстве полагают, что принятие документа повысит эффективность механизма принятия решений и информирования отраслевого экспертного сообщества об актуальном состоянии топливно-энергетического комплекса.

