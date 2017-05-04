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Стало известно, кто проведет первый полет китайского авиалайнера C919

Стало известно, кто проведет первый полет китайского авиалайнера C919

8:46  4 Мая 2017
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Стало известно, кто проведет первый полет китайского авиалайнера C919

Пекин, 04 мая. В Поднебесной озвучили имена членов экипажа дебютного полета первого китайского авиалайнера C919.

Как сообщает РИА Новости, экипаж будет состоять из пяти человек: командир Цай Цзюнь, помощник командира У Синь, эксперт-наблюдатель (Цянь Цзинь и инженеры Ма Фэй и Чжан Давэй.

При этом отмечается, что трое из пяти членов экипажа провели два «полета» на тренажерах, а также участвовали в специальных тестах по рулению на взлетно-посадочной полосе.

Напомним, что дебютный полет первого китайского авиалайнера C919 будет совершен из шанхайского международного аэропорта Пудун 5 мая.

Алексей Громов
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