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Политика
Трамп объявил телеканал CNN источником цензуры в США

Трамп объявил телеканал CNN источником цензуры в США

8:53  4 Мая 2017
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Трамп объявил телеканал CNN источником цензуры в США

Вашингтон, 4 мая. Американский президент Дональд Трамп вновь обрушился с критикой на телеканал CNN, руководство которого отказалось в обычном порядке продемонстрировать в рамках сети вещания подготовленный командой Трампа ролик «Первые 100 дней», в котором описываются достижения действующей администрации США. Трамп объявил решение CNN ударом по свободе слова и возвращением цензуры.

«Очень стыдно наблюдать, как СМИ блокируют позитивный месседж, которым президент Трамп пытается поделиться со страной. Совершенно очевидно, что CNN пытается заставить нас замолчать и использует цензуру против того, что не укладывается в их картину мира», — заявил в связи с решением CNN главный политтехнолог Трампа Майкл Глесснер.

Трамп объявил телеканал CNN источником цензуры в США

CNN, по словам Глесснера, как и другие основные медиаканалы, пытается ввести в заблуждение американцев, блокируя доступ к информации в поддержку Трампа, сохраняя верность предыдущим властям США.

«Это будет продолжаться, пока Трамп будет находиться у власти, поскольку эти СМИ ориентированы на другие элиты. Он даже не пытается с ними договориться, так как понимает: компромисса не будет, — заявил в беседе с «Известиями» политолог Евгений Минченко. — Эти либеральные СМИ, по сути, избрали Трампа президентом, усилив мощность его сигнала своей негативной кампанией против него. Поэтому он сейчас продолжает действовать на противоходе».

#трамп
Валентин Меликов
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