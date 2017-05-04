Трамп объявил телеканал CNN источником цензуры в США

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Вашингтон, 4 мая. Американский президент Дональд Трамп вновь обрушился с критикой на телеканал CNN, руководство которого отказалось в обычном порядке продемонстрировать в рамках сети вещания подготовленный командой Трампа ролик «Первые 100 дней», в котором описываются достижения действующей администрации США. Трамп объявил решение CNN ударом по свободе слова и возвращением цензуры.

«Очень стыдно наблюдать, как СМИ блокируют позитивный месседж, которым президент Трамп пытается поделиться со страной. Совершенно очевидно, что CNN пытается заставить нас замолчать и использует цензуру против того, что не укладывается в их картину мира», — заявил в связи с решением CNN главный политтехнолог Трампа Майкл Глесснер.

CNN, по словам Глесснера, как и другие основные медиаканалы, пытается ввести в заблуждение американцев, блокируя доступ к информации в поддержку Трампа, сохраняя верность предыдущим властям США.