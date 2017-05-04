Он спасает свою шкуру: боец MMA резко выступил против экс-главы РУСАДА Родченкова

В закладки

Скопировать

Вашингтон, 4 мая. Боец смешанных единоборств Фрэнк Мир, который был отстранен Американским антидопинговым агентством сроком на два года за употребление запрещенных веществ, рассказал, что USADA активно пользуется системой тестирования, которую разработал экс-руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.

Как отметил 37-летний спортсмен, информатору Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) ни в коем случае нельзя доверять.

Американский боец вспомнил, что USADA никак не помогало ему и ничего не объясняло. Все исследования он проводил сам вместе со своим юристом, пишет RT.

Фрэнк изо всех сил пытался доказать свою невиновность, и именно тогда узнал, что такая система тестирования была разработана экс-главой РУСАДА Григорием Родченковым.

Американский спортсмен начал копать про него информацию и тогда понял, что Родченков не самый хороший человек, поскольку сам распространял запрещенные препараты и работал недобросовестно, а «теперь спасет свою шкуру».