Режим ЧС ввели в Бурейском районе Приамурья

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Амурская область, 04 мая. Из-за установившейся сухой и жаркой погоды, которая осложнила пожароопасную обстановку, в Бурейском МО Амурской области введен режим ЧС.

«В связи с увеличением на территории района показателя пожарной опасности до 4 класса ввести в Бурейском районе с 18.00 3 мая 2017 года режим чрезвычайной ситуации», — говорится в официальном сообщении местной администрации.

Как уточняется, гражданам запрещено посещение лесов, и тем паче – разводить там костры, а также жечь мусор и сухую траву. Контролировать обстановку в лесах будут специальные мобильные группы.

Как передает «Газета.ru», четвертый, предпоследний уровень пожарной опасности установлен в восьми муниципальных образованиях Амурской области. Накануне в регионе в МЧС зафиксировали 15 палов травы, все возгорания были ликвидированы.