Вооруженная оппозиция Сирии продолжит участие в переговорах в Астане

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Астана, 4 мая. Вооруженная оппозиция Сирийской Арабской Республики продолжит участие в переговорах в столице Казахстана 4 мая. Об этом сегодня сообщил источник в одной из делегаций.

По словам источника, оппозиция намерена вернуться к участию в переговорах на астанинской площадке, сообщает РИА Новости.

Напомним, в минувшую среду в Астане стартовал четвертый раунд переговоров по урегулированию в Сирии, в которых участвуют представители государств-гарантов — России, Ирана, Турции, США, ООН, правительства Башара Асада и оппозиции Сирии.

Участие в переговорах вооруженной оппозиции Сирии, которая решила не приезжать на прошлый раунд переговоров в Казахстане, находится под угрозой. Невзирая на то, что в Астану прибыли 16 представителей различных группировок, они отказались от консультаций, сославшись на якобы невыгодное для них развитие ситуации.