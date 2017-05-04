Потерять работу могут тысячи российских летчиков

В закладки

Скопировать

Москва, 4 мая. Росавиация в ближайшее время может признать недействительными около тысячи летных свидетельств. Такие опасения высказывают сотрудники авиационной сферы, они уже направили петицию в ICAO (международная организация гражданской авиации), в которой пожаловались на действия ведомства. По их подсчетам, в результате принимаемых мер без работы могут остаться до четверти российских пилотов. Об этом сегодня пишет «Коммерсантъ».

Росавиция отзывает лицензии, полученные в негосударственных учебных центрах. В ведомстве, куда обратились журналисты издания, отметили, что в ходе проверок выявлены многочисленные нарушения и фальсификации данных в документах, выданных в частных организациях по подготовке пилотов. Это и стало причиной для столь решительных мер.

Уже получен ответ и от ICAO. Ее пресс-секретарь Энтони Филбин пояснил, что подобные вопросы должны решаться на местном уровне, без привлечения международных специалистов.