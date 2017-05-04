Suzuki распродает Vitara и SX4 со скидкой

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Москва, 4 мая. Компания Suzuki объявила о специальных условиях приобретения автомобилей Suzuki Vitara и SX4. Скидки будут действовать до конца мая в салонах официальных дилеров компании в России.

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», цена Suzuki Vitara начинается от 949 тыс. рублей. Это на 150 тыс. рублей выгоднее первоначальной стоимости модели.

Цена на кроссовер Suzuki SX4 составит от 1 млн 069 тыс. рублей. Максимальная экономия — до 110 тыс. рублей.

Максимальную скидку можно получить, если воспользоваться несколькими предложениями: к примеру, скидка от дилерского центра, программа Suzuki Finance и программа «Трейд-ин».

Ранее «Газета.ру» сообщала, что российский дилер Suzuki отзывает в России 22 263 автомобиля модели Grand Vitara из-за возможных проблем с коробкой передач. Под отзыв попали автомобили, реализованные с 30 сентября 2008 года по 3 марта 2015 года.