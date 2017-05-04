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Россия
Ремонт вместо денег: в России стали действовать новые правила ОСАГО

Ремонт вместо денег: в России стали действовать новые правила ОСАГО

8:18  4 Мая 2017  /обновлено: 8:19  04 Мая 2017
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Ремонт вместо денег: в Россию стали действовать новые правила ОСАГО

Москва, 04 мая. В конце апреля в России стали действовать новые правила ОСАГО, согласно которым страховщики будут в первую очередь обеспечивать пострадавшим ремонт авто.

Таким образом денежные выплаты попавшим в ДТП отходят на второй план. Впрочем, и в этом правиле есть исключения. Так деньги в качестве компенсации можно будет получить в шести случаях.

А именно: при получении в аварии средних или тяжких травм, а также гибели; авто невозможно восстановить; потерпевший – инвалид; если ремонт встает в сумму свыше 400 тыс. рублей; нет возможности найти станцию ТО и по доброй воле страховой компании.

К слову, есть определенные требования и к станциям техобслуживания, на которых должен быть проведен ремонт поврежденных авто. 

Это – расположение станции не далее чем в 50 км от места ДТП или места жительства потерпевшего; детали для ремонта должны быть новыми; авто моложе двух лет должны ремонтироваться у официальных дилеров; срок ремонта – не более 30 суток.

Алексей Громов
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