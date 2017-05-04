Большинство россиян гордится страной – опрос

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Москва, 4 мая. Подавляющее большинство россиян испытывает чувство гордости за Россию. Об этом со ссылкой на данные проведенного «Левада-центром» социального опроса сообщает газета «Известия».

По данным издания, российским гражданством гордятся 75% участников опроса. По 40% респондентов назвали главными достоинствами России ее природу и историю. Также чувство гордости россиян вызывают армия и культура. Об этом заявили 37% и 29% опрошенных.

Образование, здравоохранение и экономические успехи дали участникам опроса меньше всего поводов для гордости. О гордости за отечественное образование рассказали 5% респондентов. Экономическими успехами страны гордится 3% участников опроса, системой здравоохранения — 2% опрошенных.