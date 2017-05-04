Хакеры шантажируют Netflix, угрожая выложить в Сеть новый сериал до премьеры

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Нью-Йорк, 4 мая. Американская компания, управляющая сайтом потокового видео Netflix, а также ряд других компаний и телеканалов получили угрозы от хакерской группировки The Dark Overlord («Темный властелин»), представители которой угрожают выкладывать в сеть новые сериалы до их премьеры, если им не будет заплачена определенная сумма (размер суммы не называется). Действия хакеров способны сильно ударить по кошельку гигантов интернет-видео.

После того, как руководство Netflix отказалось выполнить требования хакеров, в Интернете стали доступны 10 первых серий новой тюремной драмы «Оранжевый — хит сезона» — за месяц до официальной премьеры. После появились еще 10 серий, пишет «Газета.ru».

«На наши предложения никто не ответил, что развязало нам руки. Мы обижены реакцией наших партнеров (точнее, ее отсутствием)», — объявили «Темные властелины».

В своем последнем сообщении в Twitter, опубликованном 1 мая, хакеры пишут, что «уже скоро наступит время сыграть новый раунд».