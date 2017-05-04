Петербург готовится к отключению отопления

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Санкт-Петербург, 4 мая. С 15 мая теплоэнергетики Санкт-Петербурга перейдут на периодическое протапливание домов. Проект соответствующего приказа поручил подготовить вице-губернатор Игорь Албин.

Точную дату полного отключения отопления в Северной столицы определят позже, исходя из погодных условий.

Как сообщает издание «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге», ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что среднесуточная температура воздуха должна стабилизироваться с 15 мая: около плюс пяти градусов. Напомним, что для отключения отопления необходима среднесуточная температура в 8 градусов.

В минувшем году батареи жителей Северной столицы остыли уже 6 мая.