Ученые выяснили, когда люди начнут размножаться без секса

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Стэнфорд (штат Калифорния, США), 4 мая. Научные сотрудники из Стэнфордского университета рассказали, что в ближайшей перспективе люди перестанут заниматься сексом для продолжения рода, поскольку для зачатия будут использоваться различные технологии.

По словам автора исследования Карла Джерасси, уже через 33 года интимная близость для рядового европейца перестанет быть основным методом размножения. В ход пойдут технологии экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), благодаря которому молодые люди смогут пройти процедуру стерилизации, а перед этим заморозить свои сперматозоиды и яйцеклетки, чтобы использовать их в будущем.

Американские специалисты уверены, что такой способ позволит уберечься от многих проблем, которые связаны с нежелательной беременностью — аборты уйдут в далекое прошлое.

Помимо этого, отмечают эксперты, интимная жизнь многих людей будет более эмоциональной и качественной, поскольку пропадет страх из-за незапланированного зачатия.