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Политика
В Конгрессе США поддержали инициативу по усилению контроля за передвижениями российских дипломатов

В Конгрессе США поддержали инициативу по усилению контроля за передвижениями российских дипломатов

7:57  4 Мая 2017
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В Конгрессе США поддержали инициативу по усилению контроля за передвижениями российских дипломатов

Вашингтон, 4 мая. В принятом палатой представителей Конгресса США законопроекте о политике государства в области разведки предусматривается усиление контроля за передвижениями российских дипломатов.

В документе говорится о том, что глава Госдепа США, директор ФБР и руководитель национальной разведки должны ввести «режим предварительного уведомления» обо всех поездках,  которые намерены совершить аккредитованные в США дипломаты и консульские сотрудники. Им же поручено предпринять меры для обеспечения выполнения новых правил и каждый квартал отчитываться о допущенных нарушениях.

Поддержанная палатой представителей инициатива входит в пакет законопроектов о бюджете США на 2017 год. После принятия пакета палатой представителей, документ до 5 мая должен быть одобрен Сенатом.

#россия #сша
Алексей Громов
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