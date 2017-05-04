В Конгрессе США поддержали инициативу по усилению контроля за передвижениями российских дипломатов

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Вашингтон, 4 мая. В принятом палатой представителей Конгресса США законопроекте о политике государства в области разведки предусматривается усиление контроля за передвижениями российских дипломатов.

В документе говорится о том, что глава Госдепа США, директор ФБР и руководитель национальной разведки должны ввести «режим предварительного уведомления» обо всех поездках, которые намерены совершить аккредитованные в США дипломаты и консульские сотрудники. Им же поручено предпринять меры для обеспечения выполнения новых правил и каждый квартал отчитываться о допущенных нарушениях.

Поддержанная палатой представителей инициатива входит в пакет законопроектов о бюджете США на 2017 год. После принятия пакета палатой представителей, документ до 5 мая должен быть одобрен Сенатом.