Продажа мототехники в России в первом квартале года упала более чем на треть

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Москва, 04 мая. Мотоциклетный рынок в России в первом квартале года существенно просел – продажа мототехники упала на 36%. Об этом говорится в свежем исследовании экспертов агентства АВТОСТАТ.

Как сообщается, в январе-марте 2017 года в стране было продано 675 новых мотоциклов. Российские байкеры предпочитают бренд BMW – «немцев» было реализовано 175 экземпляров.

Второй по популярности производитель Harley Davidson – россияне в первом квартале приобрели 93 моделей «американца». Почетное третье место у Kawasaki – было приобретено 73 мотоцикла.