Генсек ООН обвинил террористов и армию Сирии в изнасилованиях

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Нью-Йорк, 4 мая. Опубликованный на официальном сайте ООН доклад генерального секретаря всемирной организации Антониу Гуттериша содержит обвинения в применении пыток и насилия на территории Сирии.

«Сексуальное насилие продолжает использоваться сторонами в сирийском конфликте в качестве систематической тактики войны, терроризма и пыток. Женщины и девочки оказываются в наиболее уязвимом положении в контексте домашних обысков, на контрольно-пропускных пунктах, в центрах содержания под стражей, после похищения выступающими на стороне правительства силами и на пунктах пересечения границы», — пишет Генсек.

По сведениям Гуттериша, насилие применяется и в отношении мальчиков и мужчин. Происходят подобные преступления, по его словам, в ходе допросов в центрах, которые находятся в введении правительства Сирии.

Ответственность за содеянное, говорится в докладе, несут боевики «Исламского государства»* и «Джебхат ан-Нусры» (запрещенные в России террористические организации), а также ополченцы и вооруженные группировки «Армия ислама» и «Ахрар аш-Шам»,

* Организация запрещена на территории РФ.