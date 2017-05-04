Нападающий Майкон раскрыл секрет успеха «Локомотива»

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Москва, 4 мая. Форвард столичного «Локомотива» Маркес Майкон поделился впечатлениями от победы команды в финале Кубка России (0:2) и рассказал, в чем заключается секрет железнодорожников.

По словам 27-летнего бразильца, финал получился отличным. Все вышли на матч настроенными, поскольку понимали, что «Урал» достаточно крепкая команда, которая не собирается уступать. Изначально хотели забить быстрый гол, однако план не сработал. Во втором тайме получилось заставить соперников ошибаться, отметил нападающий.

Майкон также признался, что, вероятно, секрет успеха «Локомотива» заключается в том, что коллектив действительно превосходный — все дружны, идут на помощь друг другу и бьются за себя и за того парня.

«Мы были единым целым на протяжении всего турнира. Хочу посвятить эту победу нашим болельщикам, которые очень здорово нас поддерживали. Сложилось впечатление, что мы играли на своем домашнем стадионе», — цитирует газета «Известия» футболиста.

Московский клуб выполнил главную задачу — попал в Европу, правда, в РФПЛ сейчас дела идут не самым лучшим образом, резюмировал Майкон.

Напомним, подопечные Юрий Семина забили два безответных гола «Уралу» в финале Кубка России и завоевали трофей.