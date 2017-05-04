Изобретатель из Уфы придумал способ заряжать мобильный телефон от костра

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Уфа, 4 мая. Уфимский изобретатель Айдар Хайруллин изобрел устройство, которое станет незаменимым для многих туристов — печь-зарядку, которая позволяет зарядить телефон, смартфон, планшет или любое другое устройство с разъемом USB, используя энергию сгорающих дров. Изобретатель получил два гранта на дальнейшую разработку и серийное производство своего устройства, а печью-зарядкой уже заинтересовались в Европе и США.

Самым сложным в устройстве было обеспечение устойчивого температурного режима на генераторе-теплосъемнике. Для того, чтобы довести изобретение до признания, Хайруллину потребовалось два года, однако изобретателя ждал успех — его похожая на карликовый мангал печь-зарядка выиграла конкурс научно-технических разработок на молодежном форуме iВолга, а 100 первых таких печей уже отправлены заказчикам.