ЛНР: ВСУ за сутки восемь раз открывали огонь по территории республики 

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Луганск, 4 мая. О новых нарушениях договоренностей о соблюдении режима тишины со стороны украинских силовиков рассказали журналистам в оборонном ведомстве Луганской народной республики. За минувшие сутки ВСУ восемь раз открывали огонь по позициям народной милиции ЛНР. Под обстрелами оказались районы поселков городского типа Донецкий, Фрунзе и Калиново, сел Логвиново и Сокольники.

При этом украинские силовики применили 120-мм и 82-мм минометы, вооружение БМП, зенитные установки ЗУ-23–2, станковые противотанковые гранатометы СПГ, автоматические станковые гранатометы АГС и стрелковое оружие, уточнили в народной милиции.

Напомним, участники контактной группы в Минске неоднократно достигали соглашения о прекращении огня в районе линии соприкосновения в Донбассе и отводе тяжелой техники. Однако пока договоренности соблюдаются только на словах.