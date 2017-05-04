Россияне считают воссоединение Крыма с РФ заслугой Путина

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Симферополь, 4 мая. Глава филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) в Симферополе Наталья Киселева рассказала, что россияне считают, что воссоединение Крыма с Российской Федерацией является существенным достижением президента России Владимира Путина.

По ее словам, российские граждане считают воссоединение Крыма с РФ одним из главных успехов лидера России. Это историческое событие, отметила Киселева, занимет отдельное и важное место в представлении «путинского большинства».

Напомним, ранее стало известно, что согласно статистическим данным ФоРГО, в случае участия главы российского государства Путина в президентских выборах будущего года за него могут проголосовать 70-75% российских избирателей.