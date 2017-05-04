Hyundai определилась с началом продаж i30 и Sonatа в России

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Москва, 4 мая. В 2017 году южнокорейский автоконцерн Hyundai собирается вывести на российский рынок новое поколение хэтчбека i30 и обновленную версию Sonatа. Об этом журналистам сообщил исполнительный директор представительства Hyundai в России Алексей Калицев.

Продажи нового поколения Hyundai i30 стартуют летом текущего года. Хотя хэтчбек был представлен публике еще осенью 2016 года. Новые Hyundai i30 обладают прежней колесной базой. Но габариты у нового поколения немного подросли и составили 4340/1795/1455 мм. Автомобиль будет комплектоваться тремя видами бензиновых двигателей мощностью до 140 лошадиных сил и таким же количеством дизельных силовых установок.

Новая Sonatа выйдет на российский рынок в сентябре 2017 года. Автомобиль получит линейку из трех двигателей объемом от 1,7 до 2 литров и мощностью до 245 лошадиных сил и 8-ступенчатую автоматическую трансмиссию.