Трое рабочих погибли при обрушении строительных конструкций на юге Китая

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Дали, провинция Юньнань, 4 мая. В результате обрушения металлических конструкций на строительной площадке на территории южной китайской провинции Юньнань погибли трое рабочих, еще пятеро получили ранения. Трагедия произошла в городе Дали.

По данным китайского агентства Xinhua, инцидент произошел во второй половине дня в среду. Обрушились металлические конструкции, возводившиеся для предупреждения обвалов горной породы в курортном городе Дали.

В настоящее время проводится выяснение причин происшествия, рабочие разбирают завалы на месте обрушения противолавинной конструкции.