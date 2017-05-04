«Не разобрались в законодательстве»: в Киеве хотят научить Интерпол правильно искать Януковича

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Власти Украины намерены обжаловать решение Международной организации уголовной полиции, согласно которому ведомство отказалось проводить дальнейшие действия в розыске бывшего украинского президента Виктора Януковича.

Как пояснили в штаб-квартире Интерпола, такое решение было принято на основании того, что в украинском законодательстве отсутствует четко прописанный механизм по избранию меры пресечения в отношении разыскиваемых по линии Интерпола лиц, а также механизм по определению статуса подозреваемого в отношении таких людей.

Но начальнику департамента специальных расследований генеральной прокуратуры Украины Сергею Горбатюку такое объяснение международной уголовной полиции не понравилось. И он теперь намерен его оспорить.

«Интерпол не разобрался в украинском законодательстве», — считает Горбатюк.

Представитель украинской Генпрокуратуры даже готов внести правки в это самое законодательство, лишь бы международной уголовной полиции стало понятно и она продолжила розыск бывшего президента.

Напомним, что ранее Интерпол перестал разыскивать не только экс-президента Виктора Януковича и его сына Александра, но и Андрея Клюева, экс-секретаря СНБО и бывшего главу администрации президента Украины.



Об этом стало известно из сообщения в социальной сети Facebook пресс-секретаря бывшего украинского лидера Юрия Кирасира.

«Данный ответ последовал на требование адвокатской компании JHA LLP, которая обслуживает интересы В.Ф. Януковича, обнародовать информацию о том, что экс-Президент Украины не находится в розыске Интерпола. Тем самым, Интерпол подтвердил тот факт, что уголовные преследования в отношении В.Ф. Януковича носят политически мотивированный характер», — написал он.



Это, правда, не помешало генпрокурору Украины Юрию Луценко объявить о начале «беспрецедентного судебного процесса над Януковичем».



«Я верю, что предстоящее судебное решение является очень важным не только с точки зрения высшей справедливости, но и как знак предупреждения всем тем, кто в будущем осмелится стать на путь государственной измены. Я уверен, что на этом процессе будут соблюдены все права подсудимого, гарантированные украинским законодательством», - высказался он.

Предварительное судебное заседание по делу об обвинении бывшего президента Украины Виктора Януковича в государственной измене назначено на утро 4 мая. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

«Последние решения Интерпола об отмене международного розыска представителей режима Януковича связаны прежде всего с несовершенством уголовно-процессуального законодательства Украины в части избрания меры пресечения в виде содержания под стражей… В то же время, указанные решения Интерпола не имеют никакого значения для начала судебного процесса по обвинению Виктора Януковича в государственной измене, который начнется 4 мая этого года», — написал он у себя на странице в социальной сети Facebook.

Чтобы этот процесс стал возможным, президент Украины Петр Порошенко подписал закон, согласно которому вносятся изменения в уголовно-процессуальный кодекс, затрагивающий процедуру заочного правосудия. После того, как эти изменения вступят в силу, Киев сможет начать судебные процессы по 190 делам. Кроме того, благодаря внесенным правкам, станет возможным взять под арест бывшего президента Украины Виктора Януковича.



В ответ на действия Киева Виктор Янукович обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за попытки его заочного осуждения. Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» рассказал его адвокат Виталий Сердюк. Защита бывшего украинского лидера считает, что суд не допускает его к процессу.

Адвокат Януковича пояснил, что экс-глава Украины пожаловался на несоблюдение его права на доступ к правосудию и на попытки заочного осуждения.

«В суд поданы заявления о вызове Януковича в суд в порядке международного сотрудничества для обеспечения его участия. Но мы видим, что это невыгодно Генеральной прокуратуре, и они делают все, чтобы не допустить его, несмотря на то что уже подано письменное заявление Януковича об обеспечении участия в соответствующем процессе», — сказал Сердюк.

Напомним, что в 2015 году бывший президент Украины и его сын Александр получили уведомления от Интерпола в связи с расследованием обстоятельств госпереворота на Украине в 2014 году. Протестуя против действий международной уголовной полиции Януковичи подали заявления и на сессии Интерпола, с 27 февраля по 3 марта 2017 года, действие этих уведомлений было приостановлено.