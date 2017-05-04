Правительство России утвердило критерии создания ТОР в моногородах
Москва, 4 мая. Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал документ, согласно которому утверждаются критерии организации территорий опережающего социально-экономического развития в моногородах. Об этом говорится на сайте правительства.
Таким образом, зарегистрированы меры формирования ТОР на территориях моногородов, в которых возможны риски ухудшения социально-экономической ситуации, а также моногородов, где социально-экономическая ситуация стабильна.
Кроме того, внедрены соответствующие изменения в требования к спонсорским проектам, реализуемым резидентами ТОР, а также график ведения реестра резидентов и выдачи документов, говорится на сайте кабмина.
Напомним, как ранее сообщала Газета.Ru, Медведев заявил, что в России появятся две ТОР.