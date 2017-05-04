Стали известны детали работы задержанного в Германии швейцарского шпиона

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Франкфурт-на-Майне, 04 мая. Немецкие СМИ рассказали подробности деятельности задержанного на днях в Германии швейцарского шпиона.

Как пишет «Газета.ru», 54-летний Даниэль М. был внедрен в налоговые органы федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия в 2012 году, где собирал финансовую и банковскую информацию.

Шпион сумел завербовать гражданина ФРГ, который предоставлял швейцарской разведке информацию о том, как работают немецкие налоговые органы. Кроме того, немец должен был передать алгоритм работы налоговых служб при поиске граждан, уклоняющихся от уплаты налогов.

Напомним, что задержали швейцарского шпиона на днях во Франкфурт-на-Майне.