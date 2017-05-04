Находящегося в международном розыске россиянина депортировали из Таиланда

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Владивосток, 4 мая. Четыре года ушло на розыск жителя Приморья, которого обвиняют в целом ряде афер в России и за рубежом. Пресс-служба регионального управления МВД РФ заявила, что 45-летний мужчина задержан в Таиланде, откуда был депортирован. Сейчас он уже находится на своей малой родине и помещен в следственный изолятор.

По материалам следствия, россиянин может быть виновен в махинациях с недвижимостью. Причем, в международных масштабах. Подозревают, что он вел свою преступную деятельность с 2007 года. Четыре человека доверили ему в общей сложности 8,5 млн рублей якобы на строительство жилья в Таиланде. Ни денег, ни недвижимости они так и не увидели.

Сначала мужчину искали в России, а в 2013 году к делу подключили Интерпол.