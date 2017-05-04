Число погибших при взрыве на шахте в Иране достигло 35 человек

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Тегеран, 4 мая. Количество жертв взрыва на шахте возле города Азадшахр достигло 35 человек. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, взрыв произошел наугольной шахте близь города Азадшахр. На данный момент власти сообщают о 35 погибших. Еще как минимум 30 человек получили ранения и доставлены в близлежащие больницы.

Сообщается, что президент Ирана Хасан Роухани дал распоряжение главе министерства труда и социального обеспечения страны срочно выехать на место происшествия и лично проконтролировать ход спасательной операции.

Напомним, ранее Газета.ru сообщала о 21 погибшем и 70 получивших ранения при взрыве на шахте в Иране. Также издание отмечало, что под завалами могли оказаться 100 человек.