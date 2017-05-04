Дамаск поддержал предложение РФ о создании зон снижения напряженности в Сирии

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Дамаск, 4 мая. Сирийское министерство иностранных дел выступило с официальным заявлением, в котором поддержало предложение Москвы о создании на территории Сирии зон снижения напряженности и деэскалации конфликта, жители которых будут постепенно возвращаться к мирной жизни.

«В рамках приверженности Сирийской Арабской Республики сохранению жизней сирийского народа и прекращению кровопролития и готовности согласиться на все, что позволит вернуть сирийский народ к нормальной жизни и усилить сирийскую экономику и стандарты повседневной жизни населения, жестко пострадавшего от войны в Сирии, — указано в официальном заявлении, текст которого приводит сирийское государственное новостное агентство SANA. — Сирийская Арабская Республика поддерживает инициативу России по созданию зон снижения напряженности и подтверждает свою приверженность соглашению о перемирии, подписанному 30 декабря 2016 года, включая прекращение бомбовых ударов в этих районах».

В рамках того же заявления МИД Сирии выражает готовность к продолжению борьбы с террористами в Сирии.