Иномарку с телами двух мужчин подняли со дна озера в Хабаровском крае

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Хабаровск, 4 мая. Водолазы завершили операцию по извлечению с семиметровой глубины озера машины, в которой находились двое погибших мужчин. Об этом рассказали журналистам в региональном поисково-спасательном отряде МЧС РФ.

Автомобиль Honda рухнул с моста в озеро Падалинское еще в воскресенье. На место происшествия были сразу вызваны сотрудники МЧС, они прибыли с необходимым снаряжением. Однако в тот день им не удалось опуститься на дно озера, их работу осложнило сильное течение.

Лишь накануне, когда уровень воды опустился примерно на метр, специалистам удалось добраться до дна водоема, где колесами вверх лежала машина, а в ней — тела водителя и пассажира. Иномарку подцепили тросами и подняли на поверхность.