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Один из старейших актеров планеты умер в Германии в возрасте 104 лет

Один из старейших актеров планеты умер в Германии в возрасте 104 лет

7:01  4 Мая 2017
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Один из старейших актеров планеты умер в Германии в возрасте 104 лет

Мюнхен, 04 мая. В Германии на 105 году жизни после долгой и продолжительной болезни скончался один из старейших актеров мира Лукас Амманн. Печальную новость сообщает «Газета.ru» со ссылкой на немецкий таблоид  Bild.

Как сообщается, артист швейцарского происхождения умер в своей квартире в Мюнхене, Амманн был серьезно болен, а незадолго до кончины перенес операцию на желчном пузыре.

Добавим, что более всего актер известен по детективному амплуа. Популярность Лукасу Амманну принесла роль в телевизионном сериале «Граф Йостер имеет честь» (Graf Yoster gibt sich die Ehre).

Алексей Громов
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