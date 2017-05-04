Кинг считает допуск Трампа к «красной кнопке» страшнее своих триллеров

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Вашингтон, 4 мая. Известный американский писатель Стивен Кинг считает, что допуск президента Дональда Трампа к командованию ядерными силами США (красной кнопке) страшнее любых его произведений. Соответствующее сообщение писатель разместил на своей страничке в социальной сети Twitter.

«То, что у этого парня палец на красной кнопке, страшнее любой истории ужасов, что я написал», — заключил Стивен Кинг.

В других сообщениях писатель также отметил, что «твиты» Дональда Трампа в первые 100 дней на посту президента США рисуют его четкий портрет. По мнению Кинга, по ним можно сделать вывод, что у Трампа наблюдается «хрестоматийный пример нарциссического расстройства личности».