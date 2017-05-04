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Происшествия
Жертвы протестов в Венесуэле: в Карасе погиб подросток во время разгона оппозиции

Жертвы протестов в Венесуэле: в Карасе погиб подросток во время разгона оппозиции

6:53  4 Мая 2017
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Жертвы протестов в Венесуэле: в Карасе погиб подросток во время разгона оппозиции

Каракас, 04 мая. В Каракасе в ходе разгона очередного митинга оппозиции погиб 17-летний подросток.

Новость об этом разместил в Twitter мэр муниципии Барута. «Парень, у которого вся жизнь была впереди убит, а он просто боролся за лучшее для своей страны», — написал в Сети  Херардо Блайд.

Как уточняется, подросток был убит во время разгона силами правопорядка оппозиционного марша на проспекте Лас-Мерседес в венесуэльской столице. Кроме того, в ходе столкновений в среду в Каракасе пострадали более 160 человек.

Как сообщает «Газета.ru», более 130 человек, доставленных в медицинские учреждения, получили травмы, 17 пострадавших — отравились газами, у восьми — ранения дробью и двое получили ожоги.

Добавим, что в ходе беспорядков в Венесуэле, которые продолжаются почти месяц, погибли более 30 человек.
 

Алексей Громов
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