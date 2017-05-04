Астрономы раскрыли главную загадку Галактики, связанную с темной материей

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Вашингтон, 4 мая. Группа астрономов из США провела исследование, в рамках которого пришла к выводу, что загадочное гамма-излучение, исходящее из центра Галактики, связано не с распадами темной материи, а с несколькими сотнями пульсаров.

Как говорится в статье, направленной к публикации в Astrophysical Journal, по словам Маттия ди Мауро из Стэнфордского университета, наблюдения показывают, что темная материя не нужна для объяснения того, почему виден избыток гамма-излучения, исходящий из центра Галактики.

«Мы обнаружили большую популяцию пульсаров в регионах, окружающих центр Млечного Пути, что заставило нас по-новому взглянуть на историю его формирования», — заявил ди Мауро.

Ученые многие годы пытаются раскрыть одну из самых главных загадок Галактики: почему ее центральная часть вырабатывает заметно больше гамма-излучения в высокоэнергетической части спектра, чем предсказывают расчеты, основанные на плотности распределения звезд и активности в центре черной дыры. Феномен был открыт телескопом «Ферми» в 2009 году.

Работающие с «Ферми» ди Мауро с коллегами заявляют, что приблизились к решению «гамма-загадки» Млечного Пути.