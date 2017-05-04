Законопроект о разведке нашел поддержку в нижней палате Конгресса США

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Вашингтон, 4 мая. Палата представителей Конгресса США 3 мая одобрила законопроект, который определяет политику в области разведки и касается противодействия скрытому влиянию России в Соединенных Штатах. Об том сообщает Associated Press.

Одобренный законопроект определяет политику США в области разведки и касается вопросов национальной безопасности. Инициатива также предполагает расширение контроля над разведсообществом со стороны Конгресса.

Среди прочего, в документе говорится о поддержке программ контрразведки и противодействии угрозам в космосе и киберпространстве. Также в законопроект включено секретное положение, информация о содержании которого не разглашается.