Наш ответ Boeing и Airbus: новый российский самолет МС-21 сошел с конвейера
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Иркутск, 04 мая. Первый летный экземпляр нового российского самолета МС-21 покинул сборочный цех корпорации «Иркут».
Как пишут «Известия», воздушный лайнер после сборки прошел все необходимые тесты и проверки, а также теоретические испытания. Сейчас судно готовят к первым тестовым полетам.
Самолет МС-21, который позиционируется, как главный конкурент Boeing 737 и Airbus A320, может перевозить на борту до 180 пассажиров. Основной заказчик нового воздушного лайнера – «Аэрофлот».
Как ожидается, массовые поставки судна начнутся ориентировано через 1,5–2 года. На данный момент заказано 175 экземпляров.
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