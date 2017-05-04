Дуэль мнений: о чем поспорили перед выборами Ле Пен и Макрон?

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За три дня до второго тура президентских выборов во Франции в прямом эфире устроили настоящую дуэль мнений кандидаты в президенты Марин Ле Пен и Эммануэль Макрон.

Громкие заявлений, разговор на повышенных тонах – теледебаты в прямом эфире французского телевидения больше походили на скандал. Впрочем, это французы. Они всегда были излишне эмоциональны. А если по сути, то это была последняя возможность кандидатам в президенты Франции — основателю движения «Вперед» Эммануэлю Макрону и лидеру партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен — высказать свое мнение перед выборами.

Федеральное агентство новостей разбиралось о чем спорили кандидаты на пост президента Франции в прямом эфире.

За и против глобализации



С самого начала дебатов Марин Ле Пен отважно бросилась в бой. Она сразу выпустила в Макрона серию обвинений.

«Господин Макрон представляет неконтролируемую глобализацию, неустойчивость, войну всех против всех, расхищение экономики, в частности, крупных предприятий, раздробление страны, коммунитаризм. Все это под управлением господина Олланда, который операцией руководит, сейчас это ясно как никогда», — заявила он.

Но и Макрон также в долгу не остался. Он заявил, что Ле Пен не хочет вести открытые, взвешенные, демократические дебаты и обвинил ее во лжи.

«Вы наследница фамилии (основатель партии «Национальный фронт» — Жан-Мари Ле Пен, отец Марин Ле Пен – Прим. ФАН), крайне правой политической партии, системы, процветающей за счет недовольства французов на протяжении долгих лет», — сказал он.

Основатель движения «Вперед» также добавил, что Ле Пен хочет убедить французов в том, что глобализация для страны слишком тяжела и поэтому предлагает Франции выйти из Еврозоны

«Этому духу поражения я противопоставляю свой проект, выступая за достижения Франции, потому что Франция всегда добивалась успеха», — заявил он.

О России и США

В ходе дебатов ведущие задали кандидатам вопрос о том, как они буду строить отношения с президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом, когда займут пост президента Франции.

Эммануэль Макрон поспешил подчеркнуть, что Штаты для Франции являются давним стратегическим партнером, а потому выстраивание отношений с ними будет приоритетным в его политике.



Российского лидера глава движения «Вперед» назвал «рабочим партнером» по «региональным проблемам» — украинскому и сирийскому кризису.

«Это будет рабочий партнер по некоторым региональным проблемам, по которым мы будем вести диалог, но отдавая себе отчет в том, что по многим вопросам у нас разные приоритеты и ценности», — сказал он.

Лидер партии «Национальный фронт» заявила о том, что стремилась бы найти баланс в отношениях с Россией и США.

«У нас нет никаких причин вести «холодную войну» с Россией, и есть все причины строить с ней дипломатические, торговые, стратегические отношения, потому что это великая страна», — считает Ле Пен.

Единая валюта



Мнения кандидатов в президенты Франции разделились и по поводу единой европейской валюты.

Марин Ле Пен посчитала нужным призвать к возвращению французского франка для расчетов внутри страны. А евро при этом оставить лишь как валюту для банков и крупных компаний, с которой бы те стали работать на внешних рынках.

Эммануэль Макрон отметил, что наличие двух валют невозможно. Он пояснил, что Франция существует в условиях интегрированной европейской экономики, поэтому отказ от евро приведет к снижению конкурентоспособности страны, а возвращение франка представляет огромную опасность для французов.

Выбор зрителей

По данным опросов, убедительнее в этой политической теледуэли оказался лидер политической партии «Вперед» Эммануэль Макрон. По данным компании Elabe, за него проголосовали 63% телезрителей, а за возглавляющую «Национальный фронт» Марин Ле Пен — 34%. Еще 3% пока так и не смогли определиться с выбором.

Напомним, что первый тур президентских выборов состоялся 23 апреля, по его итогам большинство - 24,01% голосов набрал Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен финишировала следом — 21,3%. Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 7 мая.



Ранее, комментируя результаты первого тура президентских выборов во Франции политолог, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин рассказал Федеральному агентству новостей, что больше шансов занять пост президента Франции у лидера политического движения «Вперед».

«Да, Макрон победит на выборах президента Франции, так о его поддержки заявили уже очень многие. А у Мари Ле Пен нет денег и нет особой поддержки. За нее традиционно выступает так называемое сельское население», — сообщил он.

Но, по словам политолога, у лидера «Национального фронта» будут все шансы отыграться.

«Самое интересное ждет нас в июне. Парламентские выборы во Франции. Вот там у Мари Ле Пен есть все шансы победить», — заявил Ярулин.