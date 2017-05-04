Аудитория Facebook почти достигла 2 млрд человек 

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Нью-Йорк, 4 мая. Число пользователей социальной сети Facebook по всему миру достигло 1,94 млрд человек, говорится в опубликованной корпоративной отчетности компании за первый квартал 2017 года.

По данным отчета, число людей, которые заходят в соцсеть хотя бы раз в месяц, составило 1,94 млрд к 31 марта текущего года. Прирост составил 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмечается, что число пользователей, посещающих сеть ежедневно, составляет 1,28 млрд человек.

Отчиталось руководство Facebook и о прибыли. Согласно данным отчетности, выручка соцсети в первом квартале в годовом выражении увеличилась на 49%, достигнув 8,032 млрд долларов. Чистая прибыль компании возросла на 76%, до 3,064 млрд долларов.

Накануне «Газета.ру» сообщала, что Марк Цукерберг, главный исполнительный директор и соучредитель компании, заявил о том, что Facebook планирует нанять 3 тыс. новых работников, чтобы отслеживать запрещенный контент.