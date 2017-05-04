Сенаторы предлагают увеличить штрафы за разжигание костров

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Москва, 04 мая. В верхней палате российского парламента задумались над идеей увеличения штрафов за разжигание костров.

Как пишет «Парламентская газета», сенаторы предлагают увеличить наказание за розжиг костров, приведших к последствиям до 1 миллиона рублей. Сейчас, напомним, максимальный штраф составляет 200 тысяч.

По мнению парламентариев, преследуемая цель – не обложить нарушителей огромными денежными санкциями, а запугать – чтобы люди, разжигающие костры, задумались о последствиях, и, соответственно, были бы более внимательными.

Так, сейчас в случае возникновения пожара, разжигатели костров платят смехотворные штрафы: от 1,5 до 3 тысяч – граждане, от 10 до 20 тыс. – должностные лица, от 50 до 200 тысяч рублей — юрлица.

Предлагается следующая штрафная градация в случае возникновения возгорания из-за костра: физические лица заплатят 5 тысяч рублей, должностные – 50 тыс., юрлица – от 500 тысяч до 1 миллиона.