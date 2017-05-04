Защита Селезнева подала в суд США уведомление об апелляции

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Вашингтон, 4 мая. Защита приговоренного в США к 27 годам лишения свободы россиянина Романа Селезнева подала в федеральный окружной суд в Сиэтле, штат Вашингтон уведомление об апелляции. Об этом со ссылкой на полученные из архива суда документы сообщает ТАСС.

Напомним, Роман Селезнев был задержан 5 июля 2014 года сотрудниками спецслужб США в аэропорту на Мальдивских островах. Россиянина обвинили во взломе баз данных около 200 американских компаний. После задержания Селезнева доставили в США, где он находился под стражей.

В августе 2016 года суд присяжных признал россиянина виновным по 38 пунктам обвинения. А 21 апреля Селезнев был приговорен к 27 годам лишения свободы и выплате 170 млн долларов.