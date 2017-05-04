Путин на Госсовете обсудит развитие сети МФЦ и расселение аварийного жилья 

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Москва, 4 мая. Президент РФ Владимир Путин проведет в четверг заседание Госсовета и комиссии при главе государства по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития.

Как сообщает пресс-служба Кремля, главными темами обсуждения станут: предоставление госуслуг через сеть МФЦ, независимая оценка качества услуг в социальной сфере и расселение граждан из аварийного жилья.

Напомним, комиссия была сформирована для мониторинга выполнения задач, поставленных майскими указами президента 2012 года.

Как сообщают «Известия», майские указы были подписаны Путиным 7 мая 2012 года. Они, помимо прочего, предусматривают увеличение в регионах зарплаты учителей, работников культуры, врачей, преподавателей вузов.