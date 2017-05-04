Выборы президента Южной Кореи: началось досрочное голосование

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Сеул, 04 мая. В Республике Корея началось досрочное голосование на намеченных на 9 мая президентских выборах.

Как пишут «Известия», по состоянию на девять утра местного времени к урнам для голосования уже пришли около 600 тысяч граждан, или почти 1,5% от общего числа имеющих право голоса.

Всего же в Южной Корее проголосовать смогут почти 42,5 миллионов граждан. Досрочно отдать голос за того или иного кандидата можно будет в четверг 4 мая и в пятницу 5 мая. Основной же этап выборов пройдет во вторник 9 мая.

На главный государственный пост Республики Корея претендуют 13 человек, согласно опросам наибольшие шансы стать главой государства у представителя Демократической партии Мун Чжэ Ина, который может набрать более 40%.