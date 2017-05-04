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Сводки из Сирии
Сирия новости 4 мая 07.00: Под ударами ВВС коалиции в Мосуле погибло 79 человек, САА освободила сотни человек из плена группировки «Джейш аль-Ислам»

Сирия новости 4 мая 07.00: Под ударами ВВС коалиции в Мосуле погибло 79 человек, САА освободила сотни человек из плена группировки «Джейш аль-Ислам»

7:00  4 Мая 2017
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В результате авиаударов ВВС объединенной коалиции во главе с США в Мосуле погибло 79 мирных жителей.

Сирия, 4 мая.  В результате авиаударов ВВС объединенной коалиции во главе с США в Мосуле погибло 79 мирных жителей, 159 было ранено. САА освободила сотни жителей и солдат из плена группировки «Джейш аль-Ислам»***** в обмен на грузы с гумпомощью. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): освободила сотни заключенных жителей и солдат в обмен на грузы с гумпомощью из плена группировки «Джейш аль-Ислам».

«Исламское государство»*: дрон ИГ* атаковал машину SDF в деревне аль-Хикма к северу от столицы провинции Ракка.

«Организация освобождения Леванта» («Джебхат ан-Нусра»***): арестовала бойца войск вооруженной оппозиции (ССА**) по имени Сухейл Хаммуд в его собственном доме в населенном пункте Абадета .

Курды: ликвидировали последние снайперские гнезда на севере города Ат-Табка, практически окончательно взяв под свой контроль весь город.

Международная коалиция: в апреле, в результате авиаударов ВВС объединенной коалиции во главе с США, в Мосуле погибло 79 человек среди мирного населения, 159 было ранено.

Провинция Дамаск

Как сообщает информационное агентство Al-Masdar News, в Восточной Гуте боевики группировки «Джейш аль-Ислам» заключили редкую сделку с бойцами САА - освободили сотни заключенных жителей и солдат в обмен на грузы с гумпомощью.

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter один из источников (@alialimadadi110), министр иностранных дел Сирии согласился с предложениями России и Турции о создании зон деэскалации вооруженного конфликта.

Провинция Дамаск

Провинция Хомс

По сообщению информагентства Al-Masdar News, авиаудары ВКС РФ по позициям боевиков во время освобождения населенных пунктов Ат-Тадмурия, Аль-Халилия, Аль-Мухшам от террористов ИГ, сыграли важную роль. Более 10 боевиков было уничтожено, остальные вынуждены были отступить. Этот регион является стратегически важным, так как он защищает Пальмиру.

ВКС РФ

Провинция Дейр эз-Зор

Как сообщило в своем аккаунте в Twitter новостное агентство Deir Ez-Zor 24, правительственные ВВС нанесли несколько авиаударов по позициям ИГ в городе Дейр эз-Зор.

Также Deir Ez-Zor 24 сообщает о том, что войска Башара Асада обстреляли из минометов позиции ИГ в районе Хамидия, в городе Дейр эз-Зор.

Провинция Дейр эз-Зор

Провинция Идлиб

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter одна из активисток движения за права человека Elizabeth Tsurkov, боевики HTS арестовали бойца войск вооруженной оппозиции (ССА) по имени Сухейл Хаммуд в его собственном доме в населенном пункте Абадета . Напомним, что группировка «Хайят Тахрир аль-Шам» (HTS) образовалась в Сирии в конце января на основе «Джебхат Фатх аль-Шам», бывшей «Джебхат ан-Нусры», которая считалась сирийским отделением «Аль-Каиды». Деятельность всех этих организаций запрещена в РФ.

Провинция Идлиб

Провинция Ракка

По сообщению информагентства Al-Masdar News, бойцы отрядов курдской самообороны (SDF) ликвидировали последние снайперские гнезда на севере города Ат-Табка, практически окончательно взяв под свой контроль весь город.

По неподтвержденным данным, ВВС объединенной коалиции во главе с США нанесли несколько авиаударов в городе Ракка.

По сообщению одного источников, дрон ИГ атаковал машину SDF в деревне аль-Хикма к северу от столицы провинции.

Бойцы SDF ликвидировали последние снайперские гнезда на севере города Ат-Табка

Провинция Хама

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter новостное агентство World on Alert, боевики вооруженной оппозиции убили иранского бригадного генерала на севере провинции.

Провинция Хама

Ирак

Как сообщает агентство Al-Masdar News со ссылкой на неподтвержденную информацию новостного агентства ИГ «Амак», за апрель в результате авиаударов ВВС объединенной коалиции во главе с США в Мосуле погибло 79 человек среди мирного населения, 159 было ранено.

Список запрещенных организаций

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия
Олег Сорокин
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