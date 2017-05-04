Сирия новости 4 мая 07.00: Под ударами ВВС коалиции в Мосуле погибло 79 человек, САА освободила сотни человек из плена группировки «Джейш аль-Ислам»

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Сирия, 4 мая. В результате авиаударов ВВС объединенной коалиции во главе с США в Мосуле погибло 79 мирных жителей, 159 было ранено. САА освободила сотни жителей и солдат из плена группировки «Джейш аль-Ислам»***** в обмен на грузы с гумпомощью. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): освободила сотни заключенных жителей и солдат в обмен на грузы с гумпомощью из плена группировки «Джейш аль-Ислам».

«Исламское государство»*: дрон ИГ* атаковал машину SDF в деревне аль-Хикма к северу от столицы провинции Ракка.

«Организация освобождения Леванта» («Джебхат ан-Нусра»***): арестовала бойца войск вооруженной оппозиции (ССА**) по имени Сухейл Хаммуд в его собственном доме в населенном пункте Абадета .

Курды: ликвидировали последние снайперские гнезда на севере города Ат-Табка, практически окончательно взяв под свой контроль весь город.

Международная коалиция: в апреле, в результате авиаударов ВВС объединенной коалиции во главе с США, в Мосуле погибло 79 человек среди мирного населения, 159 было ранено.

Провинция Дамаск

Как сообщает информационное агентство Al-Masdar News, в Восточной Гуте боевики группировки «Джейш аль-Ислам» заключили редкую сделку с бойцами САА - освободили сотни заключенных жителей и солдат в обмен на грузы с гумпомощью.

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter один из источников (@alialimadadi110), министр иностранных дел Сирии согласился с предложениями России и Турции о создании зон деэскалации вооруженного конфликта.

Провинция Хомс

По сообщению информагентства Al-Masdar News, авиаудары ВКС РФ по позициям боевиков во время освобождения населенных пунктов Ат-Тадмурия, Аль-Халилия, Аль-Мухшам от террористов ИГ, сыграли важную роль. Более 10 боевиков было уничтожено, остальные вынуждены были отступить. Этот регион является стратегически важным, так как он защищает Пальмиру.

Провинция Дейр эз-Зор

Как сообщило в своем аккаунте в Twitter новостное агентство Deir Ez-Zor 24, правительственные ВВС нанесли несколько авиаударов по позициям ИГ в городе Дейр эз-Зор.

Также Deir Ez-Zor 24 сообщает о том, что войска Башара Асада обстреляли из минометов позиции ИГ в районе Хамидия, в городе Дейр эз-Зор.

Провинция Идлиб

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter одна из активисток движения за права человека Elizabeth Tsurkov, боевики HTS арестовали бойца войск вооруженной оппозиции (ССА) по имени Сухейл Хаммуд в его собственном доме в населенном пункте Абадета . Напомним, что группировка «Хайят Тахрир аль-Шам» (HTS) образовалась в Сирии в конце января на основе «Джебхат Фатх аль-Шам», бывшей «Джебхат ан-Нусры», которая считалась сирийским отделением «Аль-Каиды». Деятельность всех этих организаций запрещена в РФ.

Провинция Ракка

По сообщению информагентства Al-Masdar News, бойцы отрядов курдской самообороны (SDF) ликвидировали последние снайперские гнезда на севере города Ат-Табка, практически окончательно взяв под свой контроль весь город.

По неподтвержденным данным, ВВС объединенной коалиции во главе с США нанесли несколько авиаударов в городе Ракка.

По сообщению одного источников, дрон ИГ атаковал машину SDF в деревне аль-Хикма к северу от столицы провинции.

Провинция Хама

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter новостное агентство World on Alert, боевики вооруженной оппозиции убили иранского бригадного генерала на севере провинции.

Ирак

Как сообщает агентство Al-Masdar News со ссылкой на неподтвержденную информацию новостного агентства ИГ «Амак», за апрель в результате авиаударов ВВС объединенной коалиции во главе с США в Мосуле погибло 79 человек среди мирного населения, 159 было ранено.

* Организация запрещена на территории РФ.