Сотрудники бразильских тюрем устроили беспорядки в парламенте

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Рио-де-Жанейро, 4 мая. Сотрудники тюрем и других пенитенциарных учреждений Бразилии ворвались в здание парламента и устроили беспорядки во время обсуждения пенсионной реформы. Об этом сообщает телеканала Globo.

По данным СМИ, сотрудники тюрем собрались у парламента требуя включить в обсуждаемый законопроект пункт о пенсионных льготах для работников пенитенциарных учреждений. Около входа в здание полиция попыталась остановить протестующих используя светошумовые гранаты и перцовый спрей. Но сотрудники тюрем сумели прорваться внутрь и устроили в здании парламента беспорядки.

Напомним, согласно положениям одобренной специальной комиссией нижней палаты парламента пенсионной реформы, в Бразилии предлагается ввести минимальный возраст выхода на пенсию на уровне 65 лет для мужчин и 62 лет для женщин.